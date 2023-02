Neymar e Bruna Biancardi - Reprodução do Instagram

Publicado 22/02/2023 15:54

Rio - Bruna Biancardi, de 28 anos, compartilhou um pouco de sua intimidade com Neymar, de 31, através do Instagram, nesta quarta-feira. A influenciadora digital publicou uma série de fotos românticas com o namorado nos stories, com direito a muito chamego e até línguas encostadas. Na legenda, ela publicou três corações.

