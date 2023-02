Priscilla Alcantara rebate críticas através do Twitter após show com Ivete - Reprodução do Instagram

Publicado 22/02/2023 12:29

Rio - Priscilla Alcantara, de 26 anos, foi alvo de críticas de alguns internautas após se apresentar com Ivete Sangalo, no Carnaval de Salvador. A cantora, que é evangélica e se dedicou durante 13 anos a carreira gospel, rebateu alguns comentários através do Twitter, nesta terça-feira, e disse não se importar com a opinião alheia.

"Não perca tempo se justificando. Use tempo pra construir! Energia é sagrada, tem que ter sabedoria pra não desperdiçar. Energia a gente põe nos processos que valem. Na busca por auto-conhecimento, na evolução de mente. Nunca em tentar mudar a opinião alheia sobre si mesmo. NUNCA", começou a artista.

"Se importar com o que pensam de você é uma opção. Eu escolho não me importar. Ser livre é isso. ninguém tem que agradar ninguém. Basta a gente buscar ser nossa melhor e mais autêntica versão, sempre", continuou.

"Vamos amar, gente, vamos amar! Evoluir pra ser melhor em si, por si e elo outro. Vamos nos tratar com mais humanidade, zelo, educação. Vamos crer mais uns no outro. O mundo já tá uma merd*, não seja você outra", finalizou.

Vale lembrar que Priscilla divide a apresentação do "The Masked Singer Brasil", da TV Globo, ao lado de Ivete. A atração vai ao ar nas tardes de domingo na emissora.