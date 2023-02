Milton Nascimento mostra rotina de exercícios - Reprodução de vídeo / Instagram

Publicado 22/02/2023 11:53

Rio - Milton Nascimento, de 80 anos, deixou a preguiça de lado e praticou atividade física na manhã desta quarta-feira. De bermuda e regata azul, o cantor surgiu se exercitando em um vídeo publicado em seu perfil no Instagram. "Agora que o carnaval terminou, é hora de cuidar da saúde", escreveu Bituca.



Não demorou muito para os fãs reagirem às imagens. "Bituquinha lindo e cheio de energia me lembrando de treinar. Bora que bora", comentou um internauta. "Vida longa, Milton", disse outro. "O shape de milhões, perfeito", opinou uma terceira pessoa.







Com seis décadas de carreira, Milton decidiu se despedir dos palcos com a turnê "A Última Sessão de Música", no ano passado. Sua última apresentação aconteceu, em novembro, no Mineirão, em Belo Horizonte. O espetáculo reuniu 60 mil fãs e contou com participações especiais dos músicos Zé Ibarra e Samuel Rosa, além de antigos companheiros do Clube da Esquina, como Lô Borges, Toninho Horta, Beto Guedes e Wagner Tiso. Emocionado, Bituca, ainda dedicou a apresentação à uma das grandes estrelas da música, Gal Costa, que faleceu aos 77 anos, em São Paulo, no ano passado.