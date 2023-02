Ana Maria Braga testa positivo para Covid-19 pela terceira vez e se afasta do comando do ’Mais Você’ - Reprodução da TV Globo

Rio - Ana Maria Braga, de 73 anos, usou as redes sociais, na manhã de terça-feira, para anunciar que foi diagnosticada com covid-19 pela terceira vez. A apresentadora desabafou no Twitter sobre o final de semana que passou no litoral Norte de São Paulo — local atingido pelas fortes chuvas — e contou como tem se sentido após o novo diagnóstico da doença.

"Esse foi um final de semana difícil. Estava no litoral norte de São Paulo e pude ver de perto a destruição que foi. Uma coisa muito triste. Meus sentimentos e orações estão com vocês", iniciou a apresentadora. "Ficarei ausente do 'Mais Você' por mais uns dias porque fui diagnosticada com covid pela terceira vez", acrescentou.

Em seguida, Ana Maria tranquilizou os fãs a respeito de seu estado de saúde e afirmou que comparado à primeira vez em que enfrentou a doença, sente-se bem melhor. "Está tudo bem comigo. Me senti gripada à noite e quando fiz o teste descobri que estava positiva para covid-19. Infelizmente essa doença ainda está rondando por aí", lamentou.

"Não é igual a primeira que tive. Sinto que é mais fraca porque estou vacinada. Espero que quem não tenha tomado vacina vá tomar. Nem se compara agora com a primeira vez que tive. Se cuidem", aconselhou.

No "Mais Você" desta quarta-feira, o apresentador Fabrício Battaglini aproveitou para atualizar os espectadores sobre a ausência da apresentadora. "Vocês devem estar se perguntando porque a Ana Maria não está aqui hoje... Ela voltou do litoral Norte [de São Paulo], mas testou positivo para covid", explicou. "Ela está superbem, porque está vacinada, mas enquanto o teste dela não der negativo, Talitha e eu estaremos aqui", finalizou.