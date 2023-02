Mariana Xavier compartilha registros de blocos na quarta-feira de cinzas - Reprodução Internet

Publicado 22/02/2023 21:38

Rio - Mariana Xavier compartilhou em seu Instagram, nesta quarta-feira (22), registros de mais um dia de folia de Carnaval. Solteira, a atriz curtiu a quarta-feira de cinzas em blocos pelo Rio de Janeiro e postou um compilado de fotos ao lado de seus amigos, mostrando o look e detalhes do dia.

fotogaleria

Na legenda, Mariana escreveu: "Cinzas. Mas ainda tem brasa.", fazendo referência ao último dia do feriado católico. Nos comentários, amigos e seguidores marcaram presença para elogiar a atriz com recados como: "Maravilhosa. Por dentro e por fora. Adoro acompanhar sua trajetória", "Amei o look!", "Jesus , você está um arraso! Parabéns", "Amei a legenda, o look, o sorriso e o brilho das estrelas no seu rosto" e "Mas é linda de qualquer jeito!"