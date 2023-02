Giovanna Ewbank compartilha cliques de Bruno Gagliasso e Zyan no galinheiro - Reprodução Internet

Giovanna Ewbank compartilha cliques de Bruno Gagliasso e Zyan no galinheiroReprodução Internet

Publicado 22/02/2023 18:12

Rio - Giovanna Ewbank compartilhou, nesta quarta-feira (22), cliques do seu filho caçula curtindo o rancho da família. Zyon, de dois anos, aparece no galinheiro interagindo com as galinhas do local acompanhado dos pais. O Rancho da Montanha fica em Paraíba do Sul e além dos artistas, recebeu Lulu Santos no feriado de Carnaval.

Acompanhando o compilado de fotos do pequeno com os animais, a apresentadora postou registros do marido Bruno Gagliasso na fazenda e escreveu na legenda: "Se Baby Z tivesse que escolher o lugar que ele mais ama no @ranchodmontanha certamente seria o galinheiro (assim como o papai @brunogagliasso)".



Nos comentários, fãs e seguidores elogiaram a família com mensagens como: "Ensine uma criança a amar um animal, e ele será um bom homem", "Vocês são incríveis e lindos", "Que criança linda , mamãe também", "O Rancho é um sonho né??? Família linda" e "Muito lindo o amor dele pelos animais". Giovanna e Bruno estão juntos desde 2010 e também são pais de Titi e Bless, de nove e oito anos.