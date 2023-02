Famosos acompanham apuração das notas do Grupo Especial

Rio - Um time de famosos acompanha a apuração das notas dos desfiles do grupo especial do Carnaval 2023, nesta quarta-feira de cinzas, na Praça da Apoteose, no Centro. Lexa, Rainha de Bateria da Unidos da Tijuca, Erika Januza, da Viradouro, e Viviane Araújo, do Salgueiro, estão no local. Quitéria Chagas, Renata Frisson, mais conhecida como Mulher Melão, Enzo Celulari, Giovanna Lancellotti e o namorado, Gabriel O. David também conferem tudo de pertinho no Sambódromo e estão na expectativa para saber a grande campeã deste ano.

As notas das agremiações serão atribuídas aos seguintes nove quesitos: Bateria, Samba-Enredo, Harmonia, Evolução, Enredo, Alegorias e Adereços, Fantasias, Comissão de Frente, Mestre-Sala e Porta-Bandeira. Cada um deles receberá quatro notas de diferentes jurados, que podem variar de 9 a 10. Serão admitidas notas fracionadas e a menor nota será descartada. O critério de desempate também foi decidido, o primeiro será evolução.

A 12ª colocada do Grupo Especial passará a integrar os desfiles da Série Ouro, organizados pela LIGA-RJ, no Carnaval de 2024. Já a campeã da Série Ouro no Carnaval de 2023 será promovida para o Grupo Especial no ano que vem.

Relatar erro