Viviane Araújo mostra Joaquim com a camiseta do Salgueiro enquanto acompanha apuração das escolas de sambaReprodução Internet

Publicado 22/02/2023 17:23

Rio - Viviane Araújo aproveitou esta quarta-feira (22), para compartilhar cliques do seu filho acompanhando a apuração das escolas de samba. Com a camiseta do Salgueiro, Joaquim, aparece sorridente esperando o resultado do Carnaval deste ano.

Viviane, que desfilou como Rainha de Bateria da Acadêmicos do Salgueiro, escreveu na legenda da publicação: "Olha que torcedor mais lindo do mundo!! Vamos @salgueirooriginal", acompanhando cliques do pequeno de cinco meses usando óculos de sol.

Vivi também mostrou em seu Story que compareceu à Marquês de Sapucaí para acompanhar as notas ao lado de seu marido e dos diretores da agremiação. Joaquim é filho da atriz com Guilherme Militão, com quem está casada desde 2021.