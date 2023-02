Oscar Magrini e Mateus Carrieri arrancam suspiros de fãs ao dançarem a música ’Zona de Perigo’, de Leo Santana - Reprodução / Instagram

Oscar Magrini e Mateus Carrieri arrancam suspiros de fãs ao dançarem a música ’Zona de Perigo’, de Leo SantanaReprodução / Instagram

Publicado 22/02/2023 13:08

Rio - Oscar Magrini, de 61 anos e Mateus Carrieri, de 56, alvoroçaram fãs após publicarem um vídeo em que aparecem dançando a música "Zona de Perigo", do cantor Leo Santana, nesta terça-feira. No Instagram, os dois atores, que foram galãs nos anos de 1990, garantiram elogios de inúmeros internautas após o compartilhamento do registro.

fotogaleria

"Versão Leo Santana 55+. Terça de Carnaval. Pegando fogo. Bora se divertir com a dancinha", escreveu Oscar ao compartilhar o vídeo onde os dois aparecem vestindo apenas uma sunga preta e utilizando um efeito de "fogo" ao redor do corpo.

Nos comentários do post, muitos seguidores aproveitaram para homenagear a performance dos artistas. "É dos coroas que elas gostam mais!", disse uma fã. "Estão melhores que o Leo Santana", opinou outra. "Gente... Este é o verdadeiro sentido de 'tanto faz'. Me abanem!", escreveu uma usuária. "Quando eu peço a Deus um 'coroa', é disso que estou falando", afirmou ainda uma internauta.

Veja o vídeo