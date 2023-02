Ticiane Pinheiro aproveita feriado de Carnaval ao lado das filhas - Reprodução / Instagram

Publicado 22/02/2023 10:37

Rio - Ticiane Pinheiro usou as redes sociais, na terça-feira, para compartilhar alguns momentos especiais do Carnaval que passou ao lado das filhas, Rafaella, de 13 anos e Manuella, de 3. No Instagram, a apresentadora de 46 anos publicou vários cliques onde aparece se divertindo ao lado das herdeiras em um hotel de luxo, localizado no interior de São Paulo.

fotogaleria

"Um pouco do nosso Carnaval aventureiro", mostrou Ticiane, que em anos anteriores havia desfilado como musa da Unidos de Vila Isabel.

Nas imagens publicadas, Rafaella Justus, filha da apresentadora com o empresário Roberto Justus, faz acrobacias na tirolesa. Já a caçula, Manuella, fruto do casamento de Ticiane com o jornalista César Tralli, se diverte usando uma fantasia de princesa.