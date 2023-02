Zé Felipe afirma que enfrentou crise de ansiedade em show após ter performance criticada na web - Reprodução / Instagram

Zé Felipe afirma que enfrentou crise de ansiedade em show após ter performance criticada na webReprodução / Instagram

Publicado 21/02/2023 13:19 | Atualizado 21/02/2023 13:22

Rio - Após ser alvo de críticas por dois shows realizados no Ceará, na noite de domingo, o cantor Zé Felipe, de 24 anos, usou as redes sociais para se defender das alfinetadas recebidas na web. No Instagram, o filho de Leonardo afirmou que teve crise de ansiedade durante uma das apresentações e precisou do apoio da mulher, Virginia Fonseca, para terminar o espetáculo.

"Anteontem, a gente fez dois shows na noite. Eu tive crise de ansiedade, foi a segunda vez que eu tive. Quem tem sabe como é ruim a sensação", iniciou o sertanejo.

"Aquele show a Virginia me ajudou muito a terminar, só quem estava comigo sabe o quão difícil foi fazer aquele show, terminar. Quem tem crise de ansiedade sabe o quão agoniante é isso", completou Zé sobre a apresentação na cidade de Paracuru.



Em seu canal no YouTube, Virginia também aproveitou para comentar sobre a experiência. "Amor, você acredita que eu senti?", disse para Zé ao afirmar que percebeu que ele estava enfrentando a crise. "Eu não costumo entrar no palco do Zé, só se ele me chamar, mas eu senti que ele estava mal e entrei na hora, para animar, sei lá, fazer alguma coisa. Senti que tinha que fazer aquilo. E ele me falou que teve crise ansiedade, saiu do palco, rezou e voltou", concluiu a influencer, que com o cantor é mãe de Maria Alice, de 1 ano e Maria flor, de 3 meses.