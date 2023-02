Enzo Celulari compartilha cliques no primeiro aniversário da irmã - Reprodução Internet

Enzo Celulari compartilha cliques no primeiro aniversário da irmãReprodução Internet

Publicado 20/02/2023 20:30

Rio - Enzo Celulari compartilhou em seu Instagram, nesta segunda-feira (20), imagens do aniversário de um ano da sua irmã Chiara . Filha de Edson Celulari com Karin Roepke, a pequena completou seus primeiros 12 meses de idade no carnaval com uma festa no tema circo.

O influencer é irmão de Sophia Raia, fruto do casamento de Edson Celulari e Claudia Raia, e o recém nascido Lucca, filho da mãe com o atual marido, Jarbas Homem de Mello. No compilado de fotos da irmã, Enzo legendou: "Chiara convida, um aninho de puro amor", e recebeu muitos comentários elogiando a pequena.

Claudia Raia comentou: "Ai meu deuso e esse bico?" e Sophia Raia disse: "Amor da vida!". Internautas marcaram presença com recados como: "Uma pintura essa criança", "Ela é uma boneca", "Vocês são lindos!", "Amo ver as fotos dos mais velhos com os mais novos", "Que linda sua irmãzinha! Deus abençoa" e "Parabéns para sua maninha Enzo!!"