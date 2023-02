Giovanna Antonelli mostrou o corpo escultural em suas redes - Reprodução/Instagram

Giovanna Antonelli mostrou o corpo escultural em suas redes Reprodução/Instagram

Publicado 20/02/2023 14:53

Rio - Giovanna Antonelli aproveitou a segunda-feira (20) de Carnaval para exibir o corpo escultural. A intérprete da delegada Helô, em "Travessia", compartilhou um registro nas redes curtindo o dia ensolarado e escolheu um biquíni azul brilhante para o momento.

fotogaleria "Do jeito que eu amo", escreveu na legenda. A publicação foi acompanha de emojis de coração e um trevo de quatro folhas. Nos comentários, os seguidores da atriz não pouparam elogios.

"A beleza da Giovanna é tipo as obras do governo, NUNCA ACABA", disse uma internauta. "Se ser gostosa fosse crime, eu ligava pra polícia ir agora te prender", brincou outra. "Zero defeitos, é isso!", afirmou uma terceira.