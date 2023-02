Marina Sena se apresenta em Recife enquanto um cachorro dorme no palco - Reprodução

Publicado 20/02/2023 14:27 | Atualizado 20/02/2023 14:29

Rio - A cantora Marina Sena se apresentou em Recife, em Pernambuco, no último domingo, e contagiou o público com suas músicas. Mas o que chamou atenção de algumas pessoas que estavam no local foi um cachorro que simplesmente surgiu no palco e dormiu tranquilamente enquanto Marina fazia sua performance.

O melhor foi ele aqui dormindo com as pernas pra cima https://t.co/MZbfRRTAxK pic.twitter.com/lW2qLszCHb — tabacuda (@caraibarb) February 20, 2023 "A tranquilidade desse cachorro dormindo no show da Marina Sena", brincou uma pessoa nas redes sociais. "Ainda obcecado com a marina sena cantando com um doguinho caramelo no palco, eu amo ela", disse outro admirador. "O melhor foi ele aqui dormindo com as pernas pra cima", opinou outro internauta.

simplesmente um cachorro dormindo tranquilo no canto do palco da marina sena em recife kkkkk brazil culture pic.twitter.com/DGvdap6hPL — vitor (@tdgvitor) February 20, 2023

O cachorro tranquilinho dormindo no palco da Marina Sena ontem no palco do Arsenal - Recife Antigo pic.twitter.com/1CKQsgV7hS — Dri Cruxen (@DriCruxen) February 20, 2023