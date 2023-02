Ludmilla mostra um dos figurinos do clipe Sou Má - Reprodução do Instagram

Ludmilla mostra um dos figurinos do clipe Sou MáReprodução do Instagram

Publicado 20/02/2023 05:00

Rio - Após ocupar o cargo de musa no Salgueiro, em 2016, e ser destaque em um dos carros da Unidos da Tijuca, em 2017, a cantora Ludmilla, de 27 anos, vai assumir uma nova função na Marquês de Sapucaí no Carnaval deste ano: a de intérprete. A artista vai brilhar como a segunda voz da Beija-Flor de Nilópolis, ao lado de Neguinho da Beija-Flor. Em entrevista ao DIA, Lud conta que se preparou bastante para o desfile da azul e branco, que acontece na noite de segunda-feira, com o enredo "Brava Gente! O grito dos excluídos no Bicentenário da Independência".

fotogaleria

"Já ensaiei bastante, o ensaio técnico foi de arrepiar, mas eu vou saber a real sensação mesmo no dia. É um frio na barriga mais gostoso, porque dessa vez vou fazer o que mais amo, que é cantar… Então tenho certeza de que vai ser muito especial e emocionante", destaca.

Com mais esse desafio na carreira, a cantora entra para o seleto time de artistas mulheres que entoaram sambas-enredo, como Clara Nunes, Beth Carvalho, Elza Soares e Tia Surica. A mulher de Brunna Gonçalves, diz, inclusive, que se inspirou em todas elas. "Todas! Nossa! Entrar para este grupo me deixa tão feliz e orgulhosa da minha construção como artista, ainda que, dentre estas admiráveis mulheres, eu seja a única que venha de gênero completamente diferente, o pop. Elas naquela época quebraram barreiras e, de certa forma, também estou".

Ao ser questionada se pretende abrir portas para novas cantoras pop se aventurarem no samba, Ludmilla reflete: "Sempre falo que nós mulheres podemos e devemos ser o que quisermos. Então se estou dando o primeiro passo, quem quiser, que venha, estou fazendo o meu melhor para deixar a porta aberta".



A artista também faz questão de exaltar Neguinho da Beija-Flor e agradecer o apoio que recebeu do veterano do samba. "Nossa! Que generosidade… Do alto dos seus mais de 40 anos sendo a voz da Beija-Flor... Eu não poderia ter sido melhor recepcionada e acolhida. Ele me deu muitas dicas e eu pedi também. Queria aqui deixar registrado o meu agradecimento por tanto carinho, o Neguinho já virou família".