Erika Schneider confundiu mala em aeroporto e quase ficou sem fantasia para desfile - Reprodução/Instagram

Erika Schneider confundiu mala em aeroporto e quase ficou sem fantasia para desfile Reprodução/Instagram

Publicado 19/02/2023 20:54

Rio - Musa da Mocidade Independente de Padre Miguel, Erika Schneider quase ficou sem fantasia para o desfile que acontece neste domingo na Marquês de Sapucaí. A influenciadora confundiu sua mala ao desembarcar no Rio de Janeiro e foi salva graças à outra passageira que notou a troca.

fotogaleria

"Quem fez a reserva do hotel, foi uma agência. Deu um probleminha para a gente entrar, ficamos esperando. Deu certo, subimos para o quarto. Almocei, deitei. Meu telefone toca: 'Eu sou a dona da mala que você está. Acho que trocamos no avião'. Eu dei um pulo da cama!", contou.

A influenciadora afirmou que confundiu as malas por serem da mesma cor. "Peguei a mala de uma menina do mesmo voo. Nem percebi! Ela percebeu antes de mim. Eu cheguei cansada e dormi. A sorte que ela viu meu nome, viu quem eu era na internet e conseguiu meu telefone! Que loucura... Agora vamos trocar a mala. Imagina se eu descubro isso à noite? No desfile? Imagina eu sem fantasia hoje? Não sei o que acontece comigo".