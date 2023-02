José Loreto compartilha cliques cantando ao lado de Ivete Sangalo - Reprodução Internet

José Loreto compartilha cliques cantando ao lado de Ivete SangaloReprodução Internet

Publicado 19/02/2023 20:00

Rio - José Loreto compartilhou em seu Instagram, neste domingo (19), imagens da sua participação no bloco da Ivete Sangalo, em Salvador. Caracterizado como "Lui Lorenzo", seu personagem na novela das sete "Vai na Fé", o ator cantou ao lado de Veveta no Circuito Barra-Ondina

fotogaleria

Acompanhando a coletânea de fotos do momento, José escreveu na legenda: "Lui Lorenzo & Ivete Sangalo.

O intérprete aqui é só gratidão. Sem desafios, não há evolução. Que venham, tô pronto pra viver", e recebeu muitos elogios pela atuação nos comentários.

Ivete agradeceu a participação do artista e comentou: "Parceria!!!!! Foi lindo Lui… Zé", e uma seguidora se surpreendeu com a determinação do ator: "Caraca... eu achando que você tava se divertindo... e você tava trabalhando... uau arrasou".

Outros fãs e internautas deixaram recados parabenizando o trabalho: "Foi demaiis! Eu estava longe, minhas filhas ficaram enlouquecidas, elas adoram a novela e o Lui Lorenzo, claro! Mas foi muito bom!", "Você ta surreal!!!", "Foi um arraso, parabéns! Isso aí a vida é feita de desafios , mandou muito bem", "Foi perfeito e a mainha como sempre , maravilhosa" e "Menino tu é maravilhoso em tudo que faz!!"