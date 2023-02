Casa em que Roberto Kovalick está hospedado foi invadida pela chuva - Reprodução/Instagram

Publicado 19/02/2023 15:48

Rio - Roberto Kovalick usou as redes sociais na madrugada deste domingo para mostrar o estado que ficou a casa em que está hospedado em Juquehy, no litoral de São Paulo, após a forte chuva que atingiu a região. O âncora do "Hora Um", da TV Globo, contou que muitas casas foram tomadas pela água.

"Olha só como é que está a rua, completamente inundada. Mais de um metro de água. Não para de chover há mais de 6 horas. Carros boiando. E olha que eu estou aqui na parte alta da rua, quem está na parte mais baixa está sofrendo mais. Não para de chover e a água não para de subir. Tem muita gente em situação muito difícil por aqui", afirmou.

Aproveitando a folga de Carnaval na região, Roberto Kovalick ainda comentou a intensidade do temporal. "Os sofás boiando...O que assusta muito é o que a gente vê ali na janela. Olha a força da correnteza na rua. Tem muita água, muita água mesmo. Na sala, tudo inundado, a gente conseguiu salvar algumas coisas", acrescentou.