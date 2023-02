Claudia Raia compartilha clique de Luca - Reprodução / Instagram

Publicado 19/02/2023 14:38 | Atualizado 19/02/2023 14:52

Rio - Claudia Raia, de 56 anos, mostrou o cansaço da maternidade nos Stories, do Instagram, neste domingo. A atriz encantou seus seguidores ao compartilhar uma foto ao lado do marido, Jarbas Homem de Mello, e de Luca, filho recém-nascido do casal.

"Família unida no amor! Cansados e felizes!", escreveu Claudia Raia no registro. Em seguida, ela deixou todos babando ao compartilhar uma foto do rostinho de Luca. "Feliz Carnaval a todos! Eu estou curtindo o meu aqui com a mamãe e o papai", escreveu na legenda da imagem.