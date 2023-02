Ana Paula Siebert fala sobre independência financeira na relação com Roberto Justus - Reprodução / Instagram

Ana Paula Siebert fala sobre independência financeira na relação com Roberto JustusReprodução / Instagram

Publicado 19/02/2023 13:35

Rio - Roberto Justus, de 67 anos, usou as redes sociais, no sábado, para comemorar o aniversário de sua mulher, Ana Paula Siebert. No Instagram, o empresário escreveu uma homenagem romântica para modelo, que completou 35 anos de idade, e compartilhou uma foto dos dois ao lado da filha, Vicky, de 2 anos.

"Hoje é seu dia. Chegou aos 35 plena, completa e realizada. Que mulher incrível você se tornou. Começamos a nossa história quando você tinha 25. Acompanhei essa evolução bem de perto e sou testemunha de tudo que você criou e produziu nesses 10 anos", iniciou Justus, que logo acrescentou as qualidades adquiridas pela companheira com o passar dos anos.

"[Você] Virou uma grande companheira, uma super mãe, e uma profissional irretocável. Fora tudo isso, é uma pessoa linda por dentro e deslumbrante por fora. Que você continue assim por muito tempo. Estarei ao seu lado sempre, te apoiando e aplaudindo o seu sucesso! Parabéns! Te amo", finalizou.

Em novembro de 2022, Roberto Justus foi diagnosticado com câncer na bexiga. Em tratamento contra a doença, o empresário contou ao programa Domingo Espetacular, da Record TV, como se sentiu ao descobrir o diagnóstico. "Foi difícil. Eu sou um ser humano como qualquer um. Fico abalado como qualquer pessoa. Tive uma crise de choro no início. Eu estava no hospital. Minha mulher foi muito querida, nos abraçamos. E aí eu comecei a querer tomar o controle da situação. Pensei: 'Vamos olhar com calma para tudo isso'", disse ele ao jornalista Roberto Cabrini.