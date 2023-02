Adriane Galisteu posa nua em sacada de hotel do Rio - Reprodução do Instagram / Vinícius Mochizuki

Publicado 18/02/2023 19:58

Rio - Adriane Galisteu, de 49 anos, encantou os internautas neste sábado de Carnaval ao publicar um clique pra lá de ousado no Instagram. Na foto, a apresentadora aparece completamente nua, cobrindo apenas o bumbum com um chapéu, na sacada do hotel onde está hospedada na Zona Sul do Rio. "Cidade Maravilhosa que fala, né? Me sentindo em casa", escreveu ela na legenda.

Amigos e fãs da mulher de Alexandre Iodice e mamãe de Vittorio, de 12 anos teceram vários elogios à ela. "Maravilhosa", afirmou Monique Evans. "Muito maravilhosa", concordou Bárbara Bórges. "Meu Deus, que mulher linda", disse um internauta. "Perfeita", comentou outro. "Linda e inteligente! Mulher admirável!", opinou uma terceira pessoa.

Vale lembrar que Galisteu está de volta ao Carnaval Carioca e vai desfilar na Portela, agremiação onde já ocupou o posto de madrinha de bateria entre 2000 e 2003. A azul e branco será a segunda escola de samba a cruzar a Sapucaí, nesta segunda-feira (20), com um enredo em comemoração pelo centenário da agremiação.