Publicado 18/02/2023 16:04

Rio - Giovanna Ewbank, de 36 anos, tirou a tarde deste sábado para colocar o bronzeado em dia e aproveitou para interagir com os seguidores. A apresentadora do podcast "Quem Pode Pod" usou o Instagram para compartilhar uma foto em que posa de biquíni e fez questão de se pronunciar sobre os rumores de uma suposta gravidez.

"E houve boatos que eu estava grávida… (risos), sinto lhes desapontar mas não era gravidez, era retenção de líquido", disparou a atriz e influenciadora digital, na legenda da publicação. Ela é mãe de Títi, de 8 anos, Bless, de 8, e Zyan, 2, frutos do casamento com Bruno Gagliasso.

O boato que Gio citou teve início no último sábado, quando a loira deixou a barriga de fora no look que vestiu para participar do Baile da Vogue 2023, no Rio de Janeiro. Em uma das postagens que Ewbank fez usando o conjunto de top e saia rosa-claro, alguns fãs levantaram a suspeita de que a famosa estaria esperando o quarto filho.

