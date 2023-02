Lucas Guimarães e Carlinhos Maia aproveitam o carnaval de Salvador - Reprodução Internet

Publicado 18/02/2023 19:16 | Atualizado 18/02/2023 19:48

Rio - Lucas Guimarães usou o seu Instagram, neste sábado (18), para mandar um recado para os solteiros. O influenciador postou uma foto ao lado do marido, Carlinhos Maia, com quem reatou o casamento após meses separados . Os dois, que estão aproveitando o Carnaval na Bahia, estão juntos há 13 anos e, após anunciarem a separação em outubro de 2022, confirmaram a volta no início deste ano.