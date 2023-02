José Mayer é internado em hospital do Rio - Reprodução do Instagram

José Mayer é internado em hospital do RioReprodução do Instagram

Publicado 18/02/2023 16:40 | Atualizado 18/02/2023 18:11

Rio - José Mayer, de 73 anos, está internado na Casa de Saúde São José, na Zona Sul do Rio. A informação foi confirmada pelo ator, por meio do Instagram, neste sábado (18). Ele deu entrada na unidade de saúde após sentir uma indisposição respiratória e avisou que deve receber alta nos próximos dias.

"Procurei a Casa de Saúde São José depois de uma indisposição respiratória. Fiquei internado para exames, mas já estou bem e devo ter alta nos próximos dias", informou o artista, que agradeceu o carinho dos amigos e fãs. "Obrigado pela preocupação e carinho de todos", completou.

Ver essa foto no Instagram

Outros detalhes sobre o estado de saúde de Zé Mayer foram dados por meio de um comunicado publicado nos stories: "Encontra-se com bom ânimo, respirando sem necessidades de aparelhos, e, após a realização de exames, tem a alta prevista para os próximos dias".

José Mayer está afastado das telinhas desde 2017, quando foi alvo de uma acusação de assédio sexual de uma figurinista da TV Globo. Com isso, ele acabou sendo demitido da TV Globo após 35 anos na emissora. Recentemente, no Instagram, o ator, que vive na Região Serrana do Rio, celebrou a marca de meio milhão de seguidores em sua rede social.