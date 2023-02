Claudia Raia posa 'grudadinha' com o filho, Luca, que nasceu no último dia 11 - Reprodução/Instagram

Publicado 18/02/2023 15:34

Rio - Claudia Raia deixou os fãs encantados, neste sábado, ao compartilhar uma nova foto com o filho, Luca. Em clique publicado nos Stories do Instagram, a atriz posou com o bebê no colo e se derreteu pelo caçula da família, que nasceu no último dia 11.

"E assim seguimos no amor! Luca e eu grudadinhos no nosso carnaval", declarou a artista, na legenda do registro com o pequeno, que é fruto do casamento com Jarbas Homem de Mello. Claudia também é mãe de Enzo, de 25 anos, e Sophia, de 20, ambos frutos de seu relacionamento com Edson Celulari.

A artista anunciou o nascimento do terceiro filho através das redes sociais. "Luca chegou iluminando a noite de sábado! Ele chegou por aqui no dia 11 de fevereiro, já reivindicando seu espaço. Nós demos passagem. O mundo, desde então, tem um novo colorido para a nossa família. Estamos transbordando de felicidade e amor! Bem-vindo, Luca!", disse Claudia.