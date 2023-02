Fernanda Paes Leme curte Bahia ao lado de namorado e amiga - Reprodução Internet

Publicado 18/02/2023 17:29 | Atualizado 18/02/2023 19:00

Rio - Fernanda Paes Leme usou seu Instagram, neste sábado (18), para compartilhar cliques do seu Carnaval. Em clima de romance com o noivo, Victor Sampaio, a apresentadora postou fotos com o amado e amiga aproveitando o hotel na Bahia que escolheu para passar o feriado.

Na legenda, Fernanda escreveu: "Um jeitinho diferente de carnavalizar…", acompanhando fotos da piscina e área de lazer do local. Nos comentários, a atriz recebeu muitos elogios, de amigos e fãs, ao local e à viagem. Internautas deixaram recados como: "Que paraíso de lugar, aproveitem!", "Delícia! Aproveitem muito!", "Você é linda, eu te adoro! Curta muito, você merece o mundo!", "Nada mal esse novo jeito!" e "Linda!"