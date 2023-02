Sabrina Sato rouba a cena no Baile do Copacabana Palace

Rio - O tradicional Baile do Copacabana Palace aconteceu na noite deste sábado, na Zona Sul do Rio, e contou com inúmeros famosos. Este ano o tema do evento foi "Túnel do Tempo 1923 - 2023', para celebrar os 100 anos do hotel.

A apresentadora Sabrina Sato, como sempre, roubou a cena. Ela se caracterizou como uma boneca Barbie e atraiu todos os holofotes com um modelito rosa bem brilhante e uma enorme peruca loura. A modelo Izabel Goulart foi coroada a rainha do baile. Famosos como Jade Picon, o ex-BBB Gabriel Tavares, Luiza Brunet, Isabeli Fontana, entre outros, também prestigiaram o evento.

Relatar erro