Após agressão, Vini Büttel se pronunciou nas redes - Reprodução/Instagram

Publicado 19/02/2023 19:48

Rio - Vini Büttel usou o Instagram Stories na madrugada deste domingo (19) para atualizar os seguidores após ser vítima de agressão a caminho do Sambódromo do Anhembi, em São Paulo. O ex-participante de "A Fazenda 14" contou que estava em um carro de aplicativo e por causa de um engarrafamento resolveu descer e acabou surpreendido pelos assaltantes.

"Uma mulher puxou meu celular, eu senti puxando. Eu fui querer de volta. Aí tinha um cara […] muito alto, começou a bater boca comigo. Nisso, um grupo de cinco ou seis pessoas começou a me puxar por trás, puxaram meu braço, minha roupa, minha carteira, foram puxar meu relógio. Ai eu fui me desvincular e nisso ele me acertou, e ai vieram todos para cima de mim", detalhou.

O influenciador relatou que teve perda de memória devido ao episódio de agressão. "Eu estou com problema de memória curta, acordei no hospital sem saber onde eu estava e em que ano eu estava [...] É isso, eu tenho que ser muito grato porque não aconteceu nada comigo, eu estou um pouco inchado, com algumas escoriações, dor no corpo e dor na cabeça. Fica o alerta gente, não deem mole."