Giovanna Ewbank revelou que tem experimentado a síndrome do ninho vazio Reprodução/Instagram

Publicado 19/02/2023 17:00

Rio - Giovanna Ewbank refletiu sobre a chegada dos filhos Titi, de 9 anos, e Bless, de 8 anos, na fase da pré-adolescência. A apresentadora de 36 anos, que ainda é mãe de Zyan, de 2 anos, comentou que tem vivenciado a síndrome do ninho vazio, período de luto quando os filhos ficam independentes e passam menos tempo ou até mesmo saem de casa.

"Eu já estou experimentando a síndrome do ninho vazio. Titi e Bless, no fim de semana, vão para a casa de amigos. Estão na piscina, na praia, com amigos e tal. Ainda bem que tem você, né baby?", disse, mostrando o dia na companhia do filho caçula.