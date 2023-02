Nasce Luca, filho de Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello - Reprodução / Instagram

Publicado 12/02/2023 14:02 | Atualizado 12/02/2023 14:05

Seja bem-vindo! A atriz e dançarina Claudia Raia, de 56 anos, deu à luz a Luca neste sábado (11), seu primeiro filho com Jarbas Homem de Mello, em São Paulo. Ela compartilhou o primeiro registro do neném ao lado do marido ainda na sala de cirurgia.

"Luca chegou iluminando a noite de sábado! Ele chegou por aqui no dia 11 de fevereiro, já reivindicando seu espaço. Nós demos passagem. O mundo, desde então, tem um novo colorido para a nossa família. Estamos transbordando de felicidade e amor! Bem-vindo, Luca!", escreveu Claudia em sua publicação. Ela também agradeceu a toda equipe que esteve ao seu lado.

A publicação teve uma chuva de comentários: "Parabéns, papais!", escreveu Larissa Manoela. "Bem-vindo à Vida, Luca", disse Sandra Annenberg. "Tia Preta te ama, Luca", expressou Preta Gil.

Luca é o terceiro filho de Claudia Raia. Ela também é mãe de Enzo, de 25 anos, e Sophia, de 20, ambos frutos de seu relacionamento com Edson Celulari.