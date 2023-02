Amanda pensa em imunizar brother do quarto Fundo do Mar - Reprodução / TV Globo

Publicado 12/02/2023 11:09

Rio - Durante uma conversa sobre jogo entre Amanda, Cara de Sapato, MC Guimê, Fred e Larissa, que aconteceu na área externa da casa na noite deste sábado (11), a vencedora da Prova do Anjo expôs sua dúvida sobre quem irá imunizar durante a formação de Paredão deste domingo.

Os integrantes do quarto Deserto estavam confabulando sobre como seria a dinâmica desta semana e comentaram da possibilidade do anjo ser autoimune. MC Guimê percebeu que Amanda reagiu e comentou. A sister respondeu dizendo: "É que veio um pensamento pra mim agora", Larissa pediu para que ela compartilhasse.

A médica refletiu: "E se eu imunizasse alguém do outro lado?". Larissa ficou confusa e Amanda respondeu: "O Sapatinho não está na reta. A pessoa não vai ser tão assim, de votar em mim depois, né? No mesmo Paredão, você entende?"

"Pra eles não iria fazer sentido nenhum também, Amandinha", respondeu Cara de Sapato.

Larissa entendeu a lógica da sister, mas acha que esta atitude poderia confundir o público: "Eu estava falando para a Amanda agora. Se ela imunizar a Mami [Aline Wirley], eu estou no Paredão. Se ela me imunizar, ela está no Paredão. (...) Ela não tem que dar pra mim e nem pra Aline, eu acho isso, né? (...) Se ela der para uma, ela está colocando a outra [no Paredão]. Por isso achei que ela daria pra você [Cara de Sapato], mas agora eu entendi a sua lógica de dar para outra pessoa que talvez não votaria em você. Tem uma pessoa do outro lado que você se daria bem? Que você gosta?"

A médica respondeu: "Eu poderia dar pro Cristian, que me boicotou, que não votou em mim semana passada"

Cara de Sapato reagiu: "Esquece essa história, Amandinha, deixa essa história de lado. Não, nem fala mais sobre isso, sério". Logo em seguida, o lutador disse estar com sono e saiu para dormir.

Dinâmica da semana

Pela primeira vez, nesta edição, o Paredão da semana será quádruplo, ou seja, 4 participantes irão para a berlinda. Confira como será a dinâmica desta semana:

2º - Líder indica;

3º - Poder Curinga: Key Alves, que arrematou o poder , indicará alguém direto para o Paredão, sem direito à Prova Bate-Volta;

4º - Casa vota: O primeiro e o segundo mais votados da casa irão para a Prova Bate-Volta;