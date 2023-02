Brothers e sisters disputam a Prova do Anjo neste sábado (10) - Reprodução / TV Globo

Publicado 11/02/2023 14:38

Rio - Amanda venceu a quarta Prova do Anjo, que aconteceu na tarde deste sábado (11). Ela, além de ser anjo, ganhou um carro. A disputa, que aconteceu em duplas, foi patrocinada pela Chevrolet.

O participante Cara de Sapato foi a dupla escolhida pela Amanda para a primeira fase da prova. Enquanto um comandava um joystick, o outro fazia o papel de garra, como em máquinas de bichinho de pelúcia. Os brothers tinham 3 minutos para conseguir pegar o maior número de objetos em uma piscina, jogar por uma janela e fazer com que caíssem dentro da caçamba do carro.

Caso o objeto caísse no chão, não valeria. Os participantes só poderiam levar um objeto por vez, caso contrário, seriam desclassificados. Quem colocasse o maior número dentro da caçamba, ganharia. Em caso de empate, valeria a importância dos itens, apresentada aos brothers em uma tabela.

Antes da prova, o líder Gustavo fez um sorteio: Fred vetou Cristian e Cezar vetou Ricardo.

Amanda e Cara de Sapato colocaram 7 objetos. Domitila e Key Alves também colocaram 7 objetos. Fred e Aline Wirley também colocaram 7 objetos. Bruna Griphao e Larissa colocaram 7 objetos, mas um acabou encostando no chão, portanto, ficaram 6. Bruno e MC Guimê foram desclassificados por pegarem mais de um objeto por vez. Cezar e Paula colocaram 4 objetos. Fred Nicácio e Gabriel Santana colocaram 7 objetos. Sarah Aline e Marvvila colocaram 2 objetos.

Amanda e Cara de Sapato venceram a primeira fase e passaram para a segunda. Nesta etapa, que era de sorte, quem achasse dois cartões com a logo da Chevrolet seria o novo anjo e ganharia um carro. O outro ganharia uma imunidade surpresa, que descobrirá apenas durante a formação do Paredão.

Amanda ganhou a prova e colocou Marvvila e Cezar no monstro. No castigo desta semana, com o tema "em cima do muro", os dois precisarão se revezar o tempo todo em cima de um muro até a formação do Paredão. Além disto, cada um perdeu 300 estalecas.