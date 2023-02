Felipe Prior - Reprodução/Instagram

Felipe PriorReprodução/Instagram

Publicado 10/02/2023 20:48

Rio - Ex-participante do "BBB 20", Felipe Prior mostrou que está acompanhado a edição atual do reality show da TV Globo. Nesta quinta-feira, o influenciador digital foi às redes sociais para detonar o comportamento de Bruno Gaga durante a festa do Líder Gustavo. Após o final da comemoração, o brother fez danças sensuais em cima da mesa da Xepa e ainda jogou temperos para cima.

fotogaleria

"Onde o Boninho arrumou essa figura? Vtzero da p*rra. Será que ele joga a comida pro alto da casa dele? Um monte de gente sem ter o que comer na rua", criticou o ex-BBB, que ainda reclamou do elenco escolhido para a temporada. "Me poupe, esse programa tá ruim demais", disparou ele, que foi eliminado no maior paredão da história do reality show em quantidade de votos, ao disputar contra Manu Gavassi e Mari Gonzalez.

Bruno Gaga está no primeiro paredão quádrupulo do "BBB 23", após ser puxado por Gustavo, que atendeu o Big Fone e fugiu da berlinda ao vencer a prova do Líder. Além disso, Key Alves arrematou o Poder Curinga e poderá indicar uma pessoa direto para o paredão, assim como o Líder. Os dois mais votados da casa enfrentarão Bruno na prova Bate-Volta.