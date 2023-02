Paula do BBB 23 - Reprodução/Globoplay

Paula do BBB 23Reprodução/Globoplay

Publicado 10/02/2023 19:00 | Atualizado 10/02/2023 19:05

Rio - Os brothers já estão ansiosos para festa desta sexta-feira (10) no "BBB 23" e começaram a especular as possíveis atrações. Ao darem o palpite em Luísa Sonza, Paula revela que tem interesse na cantora. Em conversa com Cristian, Bruno, Ricardo, Gabriel e Aline, a sister contou que pediu por apresentação da artista e de Wesley Safadão.

"Se Luísa Sonza vier aqui, eu morro", diz Gabriel. "Eu vou ficar travado em frente ao palco", garante Bruno. "Quando eu saí de casa perguntaram 'Quem é o sex symbol que você muito ver dentro da casa?' e eu respondi Luísa Sonza e Wesley Safadão. Então, por favor, me deixa de camarote para eu ver ela", pediu Paula.

Em seguida, a sister continuou explicando seu interesse pela artista. "Eu falo dela e o bico do meu peito acende, olha isso. Ela me faz duvidar da minha sexualidade, se ela quisesse ficar comigo fora dessa casa eu ficava fácil, depois eu decidiria se eu era bi, homo ou hétero mesmo. Mas eu super experimentaria. Ela é sexy, é um tesão. Ela exala sexo", afirma ela.