Sarah Aline revela que já conhecia brother antes de ser confinada no 'BBB 23'Reprodução/Globoplay

Publicado 10/02/2023 16:51

Rio - Sarah Aline revelou que já conhecia um dos participantes do "BBB 23" antes mesmo de ser confinada no reality show da TV Globo. Nesta sexta-feira, a psicóloga conversava com Key Alves sobre opções de voto para os próximos paredões, quando entregou detalhes de sua relação com Ricardo, deixando claro que os dois já haviam interagido fora do programa, sem especificar a situação em que se conheceram.

"A Paula já falou abertamente que não vota em mim. Eu também não votaria nela, não por isso, mas porque a gente sentiu uma parada. Mas ela nunca me chama pra falar de jogo nenhum. Então eu não sei até onde eu posso confiar", comentou Sarah, citando os confinados do grupo formado no quarto Deserto. "Eu colocaria ela se eu fosse o Líder, porque ela iria direto. Ela tem chance de voltar no Bate-Volta", respondeu Key.

Em seguida, Sarah revelou o motivo de ter dúvidas sobre seu relacionamento com Ricardo na casa, depois de trocar alguns flertes com o biomédico. "O Alface (Ricardo) é outra coisa. É uma pessoa que eu tenho muito carinho, porque a gente tem uma troca. A gente se conheceu não aqui", disse ela. Surpresa com a revelação, Key disparou: "Que babado!"

"E foi uma parada assim, surreal. Quando a gente se conheceu, eu ajudei ele numa parada e ele me ajudou numa parada que a gente se ajuda aqui dentro, que é esse surto. Quando ele fica nervoso e tal. É uma coisa mais de conexão. E é isso que tá me perseguindo aqui dentro porque, querendo ou não, foi uma conexão. Só que ele não joga comigo", continuou a analista de diversidade.

Sarah ainda confirmou que "tem um pé atrás" com o brother: "Quando a gente tá conversado, eu sinto que ele gosta de fazer um joguinho de ameaça comigo pra ele entender até onde eu vou falar. Me preocupou. Ele fala que não vota em mim, mas se ele souber que o dele tá muito na reta, ela vai fácil em mim", opinou.