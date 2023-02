Junior Cigano solta o verbo sobre Gustavo - Reprodução do Instargram

Publicado 10/02/2023 10:41

Rio - Amigo de Cara de Sapato, Junior Cigano está ligadinho no "Big Brother Brasil 23", da TV Globo. O lutador compartilhou um diálogo de Sapato e Gustavo, que venceu a prova do líder, na noite desta quinta-feira, e soltou o verbo sobre o fazendeiro. É que o cowboy garantiu para Antonio que não indicaria Amanda ao paredão. Só que Cigano acredita que o affair de Key Alves está sendo falso com Sapato e vai articular com os outros brothers do quarto "fundo do mar" para mandar a sister para a berlinda pela casa.

"Não dá, o que isso. Vocês estão vendo isso pessoal? Esse cara tá achando que não tem vida depois disso aí não?! Fala sério bicho, que cara de pau, safado, mau caráter. Eu nunca na vida vi alguém de personalidade tão desprezível assim. E o pior, depois vai dizer que faz parte do jogo, jogo é o caramba, ele foi isso desde de sempre. To mal aqui, sério. O cara se aproveitando do bom coração de nosso sapatinho e não podemos fazer nada. Que angústia. Se eles me deixassem só trocar um olhar com sapato pelo vidro mesmo, ele já iria se ligar que tem algo errado. Na luta muitas vezes rola isso", desabafou Junior.







Um internauta, então, comentou: "Até parece que não é ele [Gustavo] que movimenta o voto nela [Amanda]". Cigano concordou: "É isso! Você percebe o tamanho da maldade. Não fica nem vermelho o safado, deve estar acostumado".