Fred Nicácio canta música da cena de Carolina Dieckmann ao raspar cabeça de Gabriel Santana no ’BBB 23’Reprodução/Globoplay

Publicado 09/02/2023 18:32

Rio - Gabriel Santana finalizou o corte de cabelo que iniciou no domingo (5) , como promessa se voltasse do paredão. O ator recebeu ajuda de Fred Nicácio que brincou com o brother enquanto raspava sua cabeça.