Publicado 08/02/2023 13:09 | Atualizado 08/02/2023 13:11

Rio - Promessa é dívida! Após Tina deixar a casa do "BBB 23", nesta terça-feira (8), Gabriel Santana cumpriu com sua palavra. O ator havia prometido que se voltasse do paredão, rasparia o cabelo como símbolo de resnacimento.

O brother contou com a ajuda de Cezar Black, que também voltou do paredão. "Chiquititas vai ter um menino rebelde agora", brincou o baiano. "O Calvão vai ser desse tamanho", explica Cezar sobre o corte inspirado no 'calvão de cria'.



Durante o Raio-X desta quarta-feira (8), o brother explicou um pouco mais a sua decisão. "Eu passei pelo meu primeiro luto no Big Brother. Renasci. E acho que raspar a cabeça é esse recomeço. Descula, Brasil, mass eu não sei ser de outra forma", disse Gabriel.

No raio x de hoje, Biel agradeceu a torcida por ter deixado ele na casa, e explicou o motivo de raspar o cabelo. #RedeBBB #BBB23 #TeamBiel



Nas redes sociais, os internautas ficaram incrédulos com a coragem de Gabriel e afirmaram que ele estragou o cabelo.

