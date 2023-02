Ricardo, do 'BBB 23, afirma que já beijou homem após duvidar de sexualidade - Reprodução/Globoplay

Ricardo, do 'BBB 23, afirma que já beijou homem após duvidar de sexualidadeReprodução/Globoplay

Publicado 08/02/2023 22:07 | Atualizado 08/02/2023 22:12

Rio - Confinado no "BBB 23", Ricardo abriu o jogo sobre sua vida amorosa e revelou já ter beijado outro homem após ter dúvidas sobre sua sexualidade. Nesta quarta-feira, o papo na área externa começou com Bruno Gaga afirmando que se declara bissexual: "O beijo da mulher é, sei lá, diferente. Sou bi. Mas sinto atração só por beijo, não gosto do (sexo)", explicou o atendente de farmácia.

Em seguida, Sarah Aline compartilhou suas experiências: "É gostoso mesmo, é encantador. A minha parada com mulheres é sempre muito diferente do que com homens", complementou a sister. "As meninas que eu fico, eu me encanto muito com elas. É muito diferente", contou a psicóloga.

Ricardo concordou com os colegas de confinamento e Bruno aproveitou para perguntar se o biomédico já beijou alguém do mesmo sexo. Foi quando ele confirmou com a cabeça e explicou: "Não foi por atração nem nada, nem por brincadeira". O brother ainda acrescentou que sempre teve convicção de sua heterossexualidade, mas passou por um período de dúvidas.

"Sempre me indagaram dizendo que eu era gay, tá ligado? Eu falei que não era, porque eu nunca tive atração por homem. Nunca na minha vida", relatou. "Eu sempre fiquei com esse questionamento, 'será que sou mesmo? Não é possível, se não sinto atração'. Quando eu cheguei em São Paulo, em 2010, e eu via mulher e mulher de mãos dadas, beijando em público, foi um choque porque no Nordeste nunca tinha isso. Na minha cidade, não era comum você ver, 13 anos de lá pra cá. Quando fui pra faculdade e tive contato com amigos gays, comecei a entender a cabeça deles. Nunca tive problema de olhar um homem e admirar ele", disse o sergipano.

Depois, o profissional de saúde revelou ter beijado um colega da pós-graduação para dar fim às dúvidas e contou o resultado da experiência: "Rolou o beijo, mas não me deu atração nenhuma. E também não tive vontade de beijar de novo", declarou. Ele ainda garantiu não ter enfrentado preconceito por causa dos questionamentos: "Minha mãe nunca me julgou, nem minha irmã. Ninguém. Alguns amigos devem estar descobrindo essa parada agora", finalizou.

