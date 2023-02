Fred Nicácio buscou Domitila no confessionário após ela passar por atendimento médico - Reprodução

Fred Nicácio buscou Domitila no confessionário após ela passar por atendimento médicoReprodução

Publicado 08/02/2023 16:25

Rio - Domitila Barros acabou com a curiosidade do público sobre o atendimento médico oferecido aos participantes do "BBB 23". Nesta quarta-feira, a Miss Alemanha conversou com Fred Nicácio sobre o tratamento que recebeu após torcer o tornozela na última prova do Líder. A sister contou ter sido levada para uma área reservada, onde foi atendida, mas sem ver nenhum dos profissionais no local.

"Para mim, o mais louco foi quando eu me machuquei. Eu estava no 'além' e você não vê ninguém, velho. Você não vê o rosto das pessoas. Trata, faz perfeito, equipe incrível. Mas você não vê o rosto delas. É muito estranho. Não pode ver ninguém", relatou. "Tinha um que falava: 'Domitila, não se preocupe. Você está em boas mãos, está tudo encaminhado, vai ficar tudo bem'. Eu queria ver o rosto daquela pessoa, e você não vê", disse ela.

A modelo ainda aproveitou para explicar a razão de ter se emocionada quando Fred a buscou no confessionário, carregando Domitila no colo até o quarto Fundo do Mar. "Por isso que, quando você me pegou, teve aquele choro bem desesperado. Porque foi o primeiro rosto que eu vi. Parecia aqueles filmes de extraterrestres, sabe? Tem uma luz, você tira o corpo, bota outro corpo...", descreveu. "Você foi abduzida", brincou o médico. "Foi assim que eu me sentia. Em uma operação extraterrestre", concordou a sister.