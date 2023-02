Lexa fala de amizade com Tina após eliminação do ’BBB 23’ - Reprodução/Instagram

Publicado 08/02/2023 11:50

Rio - Tina se tornou a terceira eliminada do "BBB 23" nesta terça-feira (7) mas não foi só os seus aliados que ficaram tristes. Lexa, mulher de MC Guimê, se manifestou sobre a saída da angolana. Além fazerem parete do mesmo quarto, e portanto do mesmo grupo, o cantor e a ex-sister entraram no programa como dupla e acabam criando uma amizade.