Key Alves e Fred Nicácio detonam Larissa: ’Piranha’ - Reprodução

Key Alves e Fred Nicácio detonam Larissa: ’Piranha’Reprodução

Publicado 08/02/2023 08:08

Rio - A professora de educação física Larissa mais uma vez foi o assunto de seu grupo rival na madrugada desta quarta-feira no "BBB 23". Key Alves, Gustavo, Fred Nicácio e Gabriel Santana estavam no quarto do líder conversando quando começaram a falar sobre ela. Primeiro, eles disseram que Larissa ficou com Fred Desimpedidos apenas para conseguir seguidores. Em seguida, a sister foi chamada de "piranha" por Fred Nicácio e "cachorra" por Key Alves.

fotogaleria

A jogadora de vôlei garantiu ter visto Larissa "encarando" Gustavo. "Eu olhei e ela estava assim, lá no sofá, encarando ele [Gustavo]. Na hora que ele estava cochilando, ela olhando o tempo inteiro", disse Key. Gustavo também disse ter percebido olhares e afirmou que Larissa o "secou". "Está vendo como eu não estou louca?", respondeu Key.

Gabriel Santana, que também estava no quarto, começou a cantar. "Jeito de caubói", cantarolou o ator. Fred Nicácio, então, trocou a letra da música para ofender Larissa. "Jeito de piranha, corpo de piranha", disparou o médico. "Jeito de caubói o caralh*. Sei bem a intenção dela", disse Key Alves. "Vocês não lembram aquele dia no quarto que eu falei que sentia cheiro de cachorra no ar? Foi por conta dela", completou a jogadora de vôlei. Gabriel Santana, que deseja sempre ser tão correto, não repreendeu os amigos. "Não estou julgando ninguém. Mas, porr*, é errado", finalizou Gustavo.

Internautas ficaram revoltados com a forma como Key Alves e Fred Nicácio falaram de Larissa e criaram a hashtag "Lari Merece Respeito", que passou a madrugada toda e a manhã desta quarta-feira nos tópicos mais comentados do Twitter.