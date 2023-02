Larissa do ’BBB 23’ - Reprodução/Goboplay

Publicado 07/02/2023 18:07

Rio - Em conversa com os brothers no "BBB 23" nesta terça-feira (7), Larissa revelou qual o seu segrego para não cair na tentação de querer voltar com ex-namorados. A professora de educação física contou que costumava gravar as brigas mais sérias quando estava em um relacionamento.

"Eu gravo... Quando é uma briga muito séria... Com gravador... E depois fico escutando", começou ela. "Meu Deus! Que rancorosa!", destacou Amanda.



A sister explicou em seguida. "As duas vezes que eu terminei meu relacionamento, eu gravei a última briga, que a gente terminou. E aí eu nunca - até hoje... Eu nunca sofri. Nunca chorei. Porque cada vez que eu ia pensar, eu escutava aquela coisa. Ah, filh* da p&t# Juro! Aí a pessoa vinha assim: 'ai, não sei o quê, por que a gente brigou?' E eu: 'tu não lembra o que tu me disse?' (risos). E eu só mando a gravação", contou ela, rindo. "Jogadora perigosíssima!", brincou Amanda.



Atualmente, Larissa mantém um romance com Fred dentro da casa do "BBB".