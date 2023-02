Manoel Vicente, ex-Casa do Vidro, brinca sobre propostas de harmonização - Reprodução

Publicado 06/02/2023 17:09

Rio - O ex-Casa de Vidro Manoel Vicente contou, nesta segunda-feira (6), que tem rebebido várias propostas para fazer harmonização facial. O psiquiatra, que não chegou a entrar no "BBB 23", brincou sobre as ofertas e pareceu não ter interesse no procedimento estético muito comum entre os ex-participantes do reality.

"O tanto de gente querendo harmonizar minha cara, vou virar o Homem Vitruviano [desenho de Leonardo da Vinci] de dois queixos. Tô com medo de dormir e preencherem meu lábio, SOS", escreveu ele em sua conta no Twitter.