Lucas Lucco fala sobre romance de Larissa e Fred no 'BBB 23', após ser citado pela sisterReprodução/Instagram/Globoplay

Publicado 04/02/2023 12:03

Rio - Lucas Lucco mostrou que está antenado nos acontecimentos do "BBB 23", principalmente quando seu nome é citado pelos participantes do reality show da TV Globo. Nesta sexta-feira, o cantor de 31 anos comentou o romance entre o youtuber Fred e Larissa na casa, depois da professora de educação física ter falado sobre uma "conversa" que teve com o cantor antes do programa.

"Vi que a Lari falou de mim lá no 'BBB'. Mas me trocou pelo Fredim", escreveu o artista, em postagem no Twitter, além de completar com uma carinha triste. Nos comentários, os fãs de Lucas não economizaram nas piadas com o cantor: "Ele tem o charme dele, Lucas, nem vem com talaricagem", brincou uma seguidora. "Pelo menos, tu teve a tua chance", apontou outra fã. "Rapaz, ela é comprometida agora", destacou mais uma pessoa.

O momento citado por Lucco foi quando os brothers e sisters conversavam sobre os famosos em quem tinham interesse amoroso, antes mesmo de Larissa e Fred Desimpedidos trocarem o primeiro beijo. Na ocasião, a catarinense comentou: "Quem eu pegaria? (...) Vou falar um só... Porque eu já troquei uma ideia com ele... Que eu conversaria, porque eu já conversei... Lucas Lucco", disse.