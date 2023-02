Sarah Aline e Gabriel Santana agitaram o edredom após se beijarem na festa do 'BBB 23' deste sábado - Reprodução/Globoplay

Publicado 04/02/2023 09:16

Rio - Sarah Aline e Gabriel Santana curtiram bastante a festa da madrugada deste sábado, no "BBB 23", e acabaram trocando alguns beijos ao longo da noite. Antes do primeiro selinho, a psicóloga conversou com o ator sobre a amizade que criaram desde a primeira semana do reality show, quando formavam uma dupla.

Durante o bate-papo, a sister explicou que sentiu um certo distanciamento do artista, mas garantiu que tem Gabriel entre suas prioridades e ainda admitiu a vontade que sentia de beijar o rapaz. "Eu dei em cima de você primeiro", disparou Sarah. "Deu em cima de mim, Sarah Aline? Eu tô me preservando aqui na casa. Você é uma pessoa que eu me conectei muito de amizade e eu não quero levar assim pra esse lugar aqui no programa", respondeu o ator, que é chamado de Mosca nas redes sociais, em referência ao seu personagem na novela "Chiquititas", do SBT.

"Eu realmente fiquei com muito ciúmes, não ciúmes de te ver com outras pessoas mas ciúmes de ver que você poderia se identificar com outras pessoas. E eu não ia saber lidar com isso, porque lá fora eu não sei lidar com isso. E quando eu falei pra você naquele dia ‘Gab, não sei o que é’, no fundo eu sabia. E eu não queria te privar disso, é que eu via que a gente era uma identificação muito grande. […] Era uma coisa mais minha do que sua", explicou Sarah, que logo trocou um selinho com Gabriel.

Por volta das 5h da manhã, Sarah e Gabriel estavam deitados juntos no quarto Fundo do Mar, quando aproveitaram para trocar beijos mais quentes. Depois, os participantes voltaram para a festa e deram amassos na frente de todos. Com o fim da celebração, os dois se deitaram ao lado de Marvvila, mas foram para debaixo do edredom para mais um momento de carícias.

o beijo da sarah e do gabriel FINALMENTE #BBB23 pic.twitter.com/oHgIqgTXG2 — rackel (@zjmshwn) February 4, 2023

A cara da marvvila vendo Gabriel mosca e Sarah no edredom

As reações dela são as melhores kkkkkkkkkkkk #BBB23 pic.twitter.com/bBLXaqQEna — Loren (@dainhalori) February 4, 2023