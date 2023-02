Brothers se desentenderam por causa de farra no quarto após o final da festa deste sábado, no 'BBB 23' - Reprodução/Globoplay

Publicado 04/02/2023 10:10

Rio - O "BBB 23" teve mais um final de festa agitado e o "after" acabou em confusão após os brothers acordarem quem estava dormindo nos quartos, na madrugada deste sábado. A briga começou de vez quando alguns participantes entraram no quarto Fundo do Mar acendendo a luz, além de mexer nas malas e jogar roupas no chão.

Cara de Sapato estava deitado quando MC Guimê e Fred chegaram no espaço para fazer baderna e o lutador acabou perdendo a paciência: "Papo reto, faz isso não. Tá demais isso aí gente, vocês. Que isso? Vocês estão viajando demais. Acabou a brincadeira. Pra mim, acabou", declarou ele, que saiu do quarto revoltado.

Quando o atleta decidiu voltar, ele ainda discutiu com Bruno, que alfinetou Antonio: "Ai, Sapato, você é muito chato, viu?", disse o atendente de farmácia. "Pô, brother, eu tenho que gostar? Vocês estão paia. Fiquei chateado", respondeu o lutador. "Vocês perderam toda a razão", acrescentou ele.

E o clima também pesou no quarto Deserto, quando Bruno e Gabriel Santana estavam no ambiente e acabaram pisando em Aline Wirley. Revoltada, a cantora mandou a real para os dois: "P*rra, assim não! Você também, Bruno! Isso aqui é uma resenha de todo mundo, uma palhaçada!", disse. Os dois se desculparam com a artista e Gabriel deixou o quarto.

Depois, foi a vez de Bruna Griphao e Larissa discutirem por causa da baderna, após a professora de educação física criticar o comportamento dos colegas de confinamento. "Eu fico no after até o final, mas faltou respeito com o pessoal que está dormindo. É só isso. Sabe o que vocês fazem? Quer continuar enlouquecendo? Vai lá pra sala, igual a gente faz", disse a sister.

Bruna não gostou do comentário e rebateu: "Pra mim não faz sentido, Lari, ontem você fez a mesma coisa e hoje quando eu tava dormindo aqui no quarto ninguém me deixou dormir porque ficou batendo a porta do quarto 80 mil vezes", disparou a atriz. "Não vale hoje, você fazer essa cena sendo que você fez a mesma coisa", continuou a global.

"Eu não tô falando por mim, porque eu não tô dormindo, eu tô falando por elas. Não sei porque tu tá se doendo", retrucou Larissa. Foi quando Aline Wirley deu sua opinião sobre o ocorrido: "Eu entendo que é uma brincadeira, eu entendo que todo mundo gosta, assim como o Sapato entende também. Eu fico aqui de boa na minha, mas, mesmo quando vocês vem pra dentro, que é só uma brincadeira, não é uma coisa fácil pra quem está aqui deitado, dormindo. Por exemplo, a Tina que está tentando dormir. A gente entende que está todo mundo zoando, mas isso sucessivamente é cansativo", desabafou.

