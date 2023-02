Cristian sugere plano envolvendo Paula no ’BBB 23’ - Reprodução/Globoplay

Publicado 03/02/2023 17:00

Rio - O Quarto do Líder do "BBB 23" está com novos habitantes e uma conversa que os brothers tiveram nesta sexta-feira (3) está gerando polêmica nas redes sociais. Para se livrar do próximo paredão, Cristian teria sugerido de ficar com a Paula, que arrematou o "Poder Curinga" da semana , para obter informações do outro grupo.