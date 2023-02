Gustavo é o terceiro líder do ’BBB 23’ - Reprodução

Gustavo é o terceiro líder do ’BBB 23’Reprodução

Publicado 03/02/2023 08:59

Rio - A prova terceira prova do líder do "BBB 23" aconteceu na noite desta quinta-feira e teve várias reviravoltas. A dinâmica exigiu equilíbrio e agilidade dos brothers, que deveriam passar por vários obstáculos sem encostar no chão e no menor tempo possível.

fotogaleria

Durante a prova, alguns brothers foram desclassificados por terem caído, encostado o pé no chão ou por terem esquecido de acionar o botão do checkpoint. Gustavo foi um desses participantes. Ele terminou a prova com o menor tempo, mas a produção analisou as imagens e, incialmente, concluiu que ele encostou a ponta do tênis no chão.

Todos acreditavam, então, que Cristian seria o vencedor da disputa, mas o apresentador Tadeu Schmidt mostrou um VAR e as imagens da prova de Gustavo foram consideradas inconclusivas. A produção aumentou o brilho das imagens e chegou ao resultado final. Gustavo foi declarado o novo líder do "BBB 23".