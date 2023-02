Sarah e Ricardo trocaram carícias embaixo do edredom depois da festa do líder Cara de Sapato - Reprodução

Sarah e Ricardo trocaram carícias embaixo do edredom depois da festa do líder Cara de SapatoReprodução

Publicado 02/02/2023 08:38 | Atualizado 02/02/2023 08:50

Rio - A madrugada desta quinta-feira foi animada na casa do "BBB 23". Depois de Key e Gustavo movimentarem o edredom no quarto Fundo do Mar foi a vez de Sarah Aline e Ricardo, mais conhecido como Alface, trocarem muitas carícias embaixo das cobertas no quarto Deserto.

Durante a festa do líder Cara de Sapato, Sarah e Ricardo conversaram e flertaram bastante. Eles trocaram muitos sussurros ao pé do ouvido. Na festa passada, Alface já havia afirmado que estava interessado em Paula. No entanto, o brother não se importou quando Sarah - que geralmente dorme no quarto Fundo do Mar - foi atrás dele no Deserto.

Apesar de já estar trocando muitas carícias embaixo das cobertas, Ricardo virou o rosto algumas vezes quando Sarah tentou beijá-lo na cama. Depois de muita insistência, o brother deu um selinho em Sarah. Bruno Gaga, que estava no quarto, ainda brincou com o casal. "Hoje tem, hein", disparou.